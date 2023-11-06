اليوم.. محاكمة 6 أشخاص بتهمة الشروع في قتل معاون مباحث وخفير نظامي بالفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر بالدائرة الأولى برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، ووكيل نيابة أسامة طارق، وأمانة سر مرقص نبيل، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلان، قضية المتهمين الستة والمتهمون في الشروع في قتل معاون مباحث مركز إطسا النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن محمد، وذلك أثناء ضبطهم في الإتجار بزهرة الخشخاش 'الحشيش 'وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا .

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 9 أكتوبر الماضي عندما أكدت تحريات مباحث مركز شرطة اطسا برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز بصحة معلومات بوجود دولاب لبيع المخدرات وزهرة الخشخاش وبعض المواد المخدرة بدائرة مركز إطسا يقوم بإدارتها ستة أشخاص وهم كل من محمد.ر.ر ، 30 سنة

ومحمد.ع.ع 21 سنة واحمد.م.م 24 سنة ومحمود.ج.ر 21 سنة ورجب.س.ع 33 سنة ومصطفي .ر.ر 28 سنة.

إنتقال الأجهزة الأمنية

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إطسا الي مكان الواقعة لضبط الأشخاص سالفي الذكر، والمواد المخدرة ، واثناء ذلك أطلق افراد العصابة اعيرة نارية باتجاه قوات الشرطة أسفر ذلك عن إصابة كل من معاون مباحث النقيب أحمد مخلوف والخفير النظامي إبراهيم حسن قاصدين قتلهما للفرار من الكمين.

ضبط المتهمين

ولكن حال قيامهم بإطلاق الاعيرة النارية عن تمكنهم من الهرب، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي خمسة منهم وهم وهروب الأخير.

ضبط الأسلحة المستخدمة والمواد المخدرة

كما تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة والطلقات، وكمية من زهرة الحشيش وبعض المواد المخدرة ومبلغ من المال وعدة هواتف محمولة لاستخدامها في التواصل مع عملائهم.

نقل المصابين للمستشفى

نقلت سيارات الإسعاف المصابين من قوات الشرطة وهم النقيب أحمد مخلوف والخفير إبراهيم حسن الي مستشفي الفيوم الجامعي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة'والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بتحويلهما الي نيابة أمن الدولة العليا.