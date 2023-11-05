نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم الاحد 5 نوفمبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الأحد 5 نوفمبر2023، في إطار خطتها لتقديم خدمات مميزة لقرائها، ومتابعيها، حيث شهدت أقاليم الجمهورية عددًا من الأحداث الساخنة، منها:

1- باستثمارات 6.5 مليون دولار.. محافظ قنا: إنشاء مشروعين جديدين بالمنطقة الحرة العامة بقفط

https://www.albawabhnews.com/4903796

2- جامعة سوهاج: نجحنا في إجراء 700 عملية زراعة قوقعة بمستشفياتنا| صور

https://www.albawabhnews.com/4903650

3- تصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

https://www.albawabhnews.com/4903560

4- اقتصادية قناة السويس تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA

https://www.albawabhnews.com/4903511

5- شبورة تحجز مسافري القاهرة على بوابات الإسكندرية لساعات طويلة

https://www.albawabhnews.com/4903494

6- عالم مصري يفوز بجائزة "زمكلي" العالمية في مجال علوم القلب والسمنة وارتباطها بالتغذية

https://www.albawabhnews.com/4903379

7- محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1262 موظفا بالديوان العام والوحدات المحلية

https://www.albawabhnews.com/4903761

8- مصادرة 560 كيلو سكر حر بدون فاتورة و250 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

https://www.albawabhnews.com/4903725

9- إحالة أوراق سفاح الفيوم المتهم بقتل طفل وشريكه للمفتي

https://www.albawabhnews.com/4903582

10- "مهلة جديدة للسيارات الكبود".. أبرز قرارات المجلس التنفيذي للأقصر

https://www.albawabhnews.com/4903465