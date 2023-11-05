ads
الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم الاحد 5 نوفمبر 2023

نشرة أخبار المحافظات
نشرة أخبار المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم الأحد 5 نوفمبر2023، في إطار خطتها لتقديم خدمات مميزة لقرائها، ومتابعيها، حيث شهدت أقاليم الجمهورية عددًا من الأحداث الساخنة، منها:

1-  باستثمارات 6.5 مليون دولار.. محافظ قنا: إنشاء مشروعين جديدين بالمنطقة الحرة العامة بقفط

https://www.albawabhnews.com/4903796

2-  جامعة سوهاج: نجحنا في إجراء 700 عملية زراعة  قوقعة بمستشفياتنا| صور

https://www.albawabhnews.com/4903650

3- تصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

https://www.albawabhnews.com/4903560

4-  اقتصادية قناة السويس تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي TransMEA

https://www.albawabhnews.com/4903511

5- شبورة تحجز مسافري القاهرة على بوابات الإسكندرية لساعات طويلة

https://www.albawabhnews.com/4903494

6- عالم مصري يفوز بجائزة "زمكلي" العالمية في مجال علوم القلب والسمنة وارتباطها بالتغذية

https://www.albawabhnews.com/4903379

7- محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1262 موظفا بالديوان العام والوحدات المحلية

https://www.albawabhnews.com/4903761

8- مصادرة 560 كيلو سكر حر بدون فاتورة و250 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

https://www.albawabhnews.com/4903725

9- إحالة أوراق سفاح الفيوم المتهم بقتل طفل وشريكه للمفتي

 https://www.albawabhnews.com/4903582

10- "مهلة جديدة للسيارات الكبود".. أبرز قرارات المجلس التنفيذي للأقصر

https://www.albawabhnews.com/4903465

أخبار المحافظات اقتصادية قناة السويس المؤتمر الدولى للنقل الذكى المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي جامعة سوهاج مؤتمر الدولي للنقل الذكي نشرة البوابة نيوز نشرة البوابة معرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي