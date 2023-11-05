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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عالم مصري يفوز بجائزة "زمكلي" العالمية في مجال علوم القلب والسمنة وارتباطها بالتغذية

الدكتور جلال الدين
الدكتور جلال الدين نجيب
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كرمت جامعة فرانسي الهندية في الملتقى العالمي السادس والعشرين للتغذية الاكلينيكية العالم المصري  الدكتور جلال الدين نجيب الكيلاني الأستاذ بجامعة طنطا وذلك بعد فوزه بجائزة " زمكلي " العالمية نظراً لما قدمه في مجال علوم القلب والسمنه وارتباطها الوثيق بالتغذية فى الأعوام الخمسه الماضية.

 الجدير بالذكر أن العالم المصري حصل علي العديد من الجوائز العلمية المختلفة في هذا المجال حيث حصل علي جائزة الباحث المتفوق من جمعية القلب المصرية عامي 1999 و 2001 ' وعمل رئيساً للجمعية الدولية الأمريكية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2004 وحتي الان ، ثم رئيساً للكلية الدولية للقلب بالاتحاد الأوروبي عام 2017      كما تم تكريمه من الأكاديمية الدولية لعلوم القلب من كندا عام 2020

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الاتحاد الأوروبي الأكاديمية الدولية الجوائز العلمية جامعة طنطا جمعية القلب المصرية