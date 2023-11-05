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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شبورة تحجز مسافري القاهرة على بوابات الإسكندرية لساعات طويلة

شبورة مائية على الطريق
شبورة مائية على الطريق الزراعي بالإسكندرية
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تسببت شبورة مائية اجتاحت كافة الطرق الرئيسية والفرعية في مدينة الإسكندرية، اليوم والطريق الصحراوي ، في تعطيل حركة المرور على الطريق الصحراوي وتحديدا أمام بوابات الإسكندرية حيث تم منع مرور السيارات من الإسكندرية إلى القاهرة خوفا على حياة المواطنين وسلامة وصول السيارات ومنعا لوقوع الحوادث علي الطريق ووقوع الضحايا.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات منذ صباح عن وجود الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل إلى حد الضباب، وانعدام مستوى الرؤية الأفقية، حيث تخطت الشبورة الطرق السريعة للتوجه إلى الطرق الرئيسية داخل المحافظة.

كما عانت بعض الطرق داخل محافظة الإسكندرية من تجمع للشبورة المائية على الطريق الزراعي ومحور المحمودية، وهي تعتبر من الطرق العامة داخل الاسكندرية، حيث حذرت قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور.

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