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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  9 سفن  وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 536  شاحنة و35 سيارة ، وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 233 شاحنة و20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38500  طن بضائع ، 303 شاحنة  و15 سيارة . 
شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس.

بينما تغادر السفينة CHINA SPIRIT  وعلي متنها 33000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1935 طن بضائع و245 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث  وهى آيلة، كوين نفرتيتى واور . 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري