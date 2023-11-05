"مهلة جديدة للسيارات الكبود".. أبرز قرارات المجلس التنفيذي للأقصر

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جلسة المجلس التنفيذي رقم 6 لعام 2023 بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب المحافظ، وهدى المغربي سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتضمنت أعمال الجلسة، الموافقة على طلب ضم المسجد الذي تم إنشاؤه بمسقط رأس الشهيدين الرائد مصطفى حجاجي، والملازم أول حلمي حجاجي بقرية الشغب بمركز إسنا إلى وزارة الأوقاف وإزالة التعديات المحيطة بالمسجد.

كما تضمنت أعمال الجلسة الموافقة على قرار رقم 203 لسنة 2023 والخاص بتجديد اللائحة الخاصة بمكتبة مصر العامة، كما تمت الموافقة على التعاقد مع أحد البنوك لتركيب ماكينات دفع الكتروني، وذلك في إطار سياسة الدولة في تطبيق نظام التحول الرقمي والتحصيل الالكتروني تسهيلا على السائقين في عملية السحب والإيداع.

وتضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي، الموافقة على إعادة تجديد المهلة لسيارات البيك اب "كبود" المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ومنح السيارة مهلة جديدة لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 مارس 2024، لإعادة ترخيص السيارات “الكبود” العاملة بالمحافظة.

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