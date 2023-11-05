باستثمارات 6.5 مليون دولار.. محافظ قنا: إنشاء مشروعين جديدين بالمنطقة الحرة العامة بقفط

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، علي إنشاء مشروعين جديدين بالمنطقة، الأول للمواد الغذائية وتعمل في مجال تقشير السمسم، وصناعة الطحينة والحلاوة الطحنية، وفرز وتحميص الفول السوداني، وإنتاج الزبدة، وإنتاج البسكويت وجميع أنواع الحلويات.

وأضاف “الداودي” أنه تم تخصيص مساحة 4200م لإنشاء الشركة عليها بتكلفة مالية تصل إلي 5 ملايين دولار، وسوف يتم تصدير 80٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلي الأسواق الخارجية، والمشروع الثاني لتجارة المناطق الحرة، وتعمل في مجال تخزين القمح والحبوب الزراعية والمنتجات العلفية علي مساحة 1479م، بتكلفة مالية تصل إلي 1.5 مليون دولار، وتوفر 34 فرصة عمل للشباب، وسوف يتم تصدير80٪ من الإنتاج السنوي للشركة إلي الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال ترأسة مجلس إدارة المنطقة الحرة بقفط، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفوزي رضوان مدير المنطقة الحرة، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وانور يس مدير إدارة شئون المجالس، وعدد من المستثمرين بالمنطقة الحرة.

وأشار الداودي، إلى حرص المحافظة علي تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بهدف الحفاظ علي استمرار استثماراتهم والتوسع فيها، بما يساهم في رفع مستوي الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.