جامعة سوهاج: نجحنا في إجراء 700 عملية زراعة  قوقعة بمستشفياتنا| صور

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عددًا من النماذج التي نجحت مستشفيات سوهاج الجامعية في استعادة السمع والكلام كاملًا لهم، وذلك بعد إجرائهم لعملية زراعة القوقعة، حيث ضمت تلك النماذج أطفالًا تراوحت أعمارهم بين 5 و8 و12 عامًا، وطالبة بكلية الآداب بالجامعة وطالب بكلية طب الأسنان بإحدى الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور محمد عبدالقادر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، والدكتورة أحلام عبدالسلام رئيس وحدة التخاطب بالمستشفى الجامعي.

وقال النعماني إن قسم الأنف والأذن والحنجرة حقق إنجازًا باهرًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من قوائم الانتظار، حيث تم الانتهاء من عمليات زراعة القوقعة بنسبة 100٪؜، كما أجرت وحدة زراعة القوقعة أكثر من 700 عملية لعدد من الأطفال من محافظات مصر وذلك على مدار تسعة أعوام، مقدمًا شكره لكافة القائمين علي العمل بقسم الأنف والأذن والحنجرة من أطباء وطاقم تمريضي لما يبذلونه من مجهودات خلال الفترة الماضية، ونجاحهم في إجراء هذا الكم من العمليات وتقديم الخدمات العلاجية علي مستوي عالي من الجودة للمرضي.

ورحب الدكتور حسان النعماني بالطلاب والأطفال، وثمن جهود أولياء أمورهم في متابعتهم المستمرة لكي يصل أبنائهم الي هذا المستوي المتقدم والمتميز، وإصرارهم علي اكسابهم العديد من المهارات والمواهب، وتشجعهم علي الاستمرار ليعيشوا الحياة بشكل جديد.

وأعرب الطلاب والأطفال عن سعادتهم بالنتائج المبهرة للعملية والتي جعلتهم مندمجين كأشخاص طبيعيين يستطيعون ممارسة الحياة وأنشطتتها بسهولة ويسر، كما قدم أولياء أمورهم الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة والفريق الطبي القائم بإجراء العمليات من وحدتي التخاطب والسمعيات بقسم الآنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، في عملية التأهيل والتدريب بعد الجراحة وتحقيق أفضل نتائج ممكنة فيما يتعلق بالقدرة على السمع والكلام.