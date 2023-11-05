مصادرة 560 كيلو سكر حر بدون فاتورة و250 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

قامت إدارة شرق التموينية بمديرية تموين الإسكندرية، برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة واشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيس الرقابة، ونبيل عسكر ومحمود رضوان مفتشى الرقابة، بحملة تموينية بنطاق الإدارة.

أسفرت الحملة عن ضبط محل عطارة يقوم ببيع السكر بسعر أزيد من السعر المعلن عنه وتم مصادرة 560 كيلو سكر حر غير مصحوب بأي فواتير أو مستندات تدل علي حيازتها.

كما تم ضبط محل به سجائر مجهولة المصدر وتم مصادره عدد 250 علبة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، حيث أصدر المهندس احمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق.