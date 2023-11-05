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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل المصري البورسعيدي أمام البنك الأهلي بالدوري

فخر الدين لاعب المصري
فخر الدين لاعب المصري البورسعيدي
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أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب مروان حمدي مهاجم الفريق بسبب الإيقاف الإداري لما بدر منه في مباراة الفريق أمام بيراميدز.

ويلعب الغاني ليستويل أمانكونا والجزائري غيلاس قناوي للمرة الأولى بصفة أساسية مع المصري بعد تألقهما في المباراة السابقة أمام بيراميدز من مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - عمرو موسى - حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة - إيزي إيميكا - إلياس الجلاسي

خط الهجوم: سمير فكري - فخر الدين بن يوسف - محمد الشامي

ويحتل المصري المركز السابع برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الأخير بلا نقاط من 5 هزائم.

المصري البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز