الدورى الإيطالى.. مونزا يقهر فيرونا بثلاثية فى عقر داره

حقق فريق مونزا فوزاً مهماً على نظيره فيرونا، فى المباراة التى جمعت بينهما منذ قليل على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمرمسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز ثلاثية مونزا اللاعب لورنزو كولومبو فى الدقيقتى الـ 41 والـ 73، ولوكا كالديرولا فى الدقيقة الـ 84، بينما جاء الهدف الوحيد لأصحاب الأرض فى الدقيقة الـ مايكل فولورونشو فى الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق مونزا رصيده إلى النقطة 16 فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة الثامنة فى المركز الـ 17 من ترتيب الدورى الإيطالى.