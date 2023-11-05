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الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شئون الأسري: الظروف الصحية للمعتقلين فى "عيادة سجن الرملة" كارثية وخطيرة

عيادة سجن الرملة
عيادة سجن الرملة
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كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين عن الظروف الصحية الكارثية والخطيرة التي يتعرض لها المعتقلون المرضى في "عيادة سجن الرملة"، والتي فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

و وفقًا لوكالة أنباء فلسطين الرسمية، اليوم الأحد، أن إجراءات إدارة سجون الاحتلال تهدف إلى مضاعفة أوضاع المعتقلين النفسية والجسدية، رغم حاجتهم الماسة إلى رعاية طبية خاصة، فمعظمهم يعانون من أمراض مزمنة، مشيرة إلى أن إجراءات الاحتلال شملت منع الأسرى من إجراء مكالمات هاتفية مع الأهل، ومنع الزيارة، والتضييق على المحامين بالزيارة، إذ تمنع إدارة سجون الاحتلال المحامي من زيارة المعتقلين المرضى والاطلاع على أوضاعهم.

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