حملة مكبرة لإزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بأبشواي

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير .

قاد الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظةالفيوم، حملة مكبرة لإزالة ٤ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية على مساحة ٥٦٠ متر بمركز ابشواي، وذلك بحضور كل من الأستاذ فوزي عيد، نائب رئيس المركز

والمهندس هيلان شعبان، مدير الإدارة الزراعية بابشواي، وتأمين قوة من مركز شرطة ابشواي تحت إشراف العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز الشرطة

وبقيادة العقيد حمادة الخولي نائب أول مأمور مركز الشرطة .

وقال الأستاذ خالد فراج رئيس المركز أن المخالفات عبارة عن إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالبلوك الأبيض والاسمنت على مساحة ١٠٠ متر بناحية مساكن شادى بابو جنشو .



ووقف أعمال مخالفة وردم أساسات معدة للبناء المخالف على مساحة ١٠٠ متر بناحية عزبة الشيخ محمود بابو جنشو



كما تم إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بالمشمع والبوص علي مساحة ٢٦٠ متر بناحية عزبة الشيخ محمود بابو جنشو، وإزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية الأخشاب والجريد والافلاق على مساحة ١٠٠ متر بناحية عزبة الشيخ محمود بابو جنشو على مساحة ١٠٠ متر .