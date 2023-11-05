لدعم وتأييد الرئيس السيسي.. "مستقبل وطن" يطلق اجتماعات تنظيمية مهمة في كل المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، أمس السبت، اجتماعات تنظيمية مكثفة في كافة محافظات الجمهورية، بحضور ومشاركة قيادات هيئات مكاتب أمانات الحزب بالمحافظات وهيئته البرلمانية، لمتابعة خطط عملهم الفترة المقبلة، وتاييد ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأكد المشاركون في الإجتماعات التنظيمية في المحافظات كافة، دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاستحقاق الانتخابي القادم، لاستكمال مسيرة التنمية التي شهدتها البلاد، وتقديرا للإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي لا يمكن لأحد إنكارها.

وأشار المشاركون في الإجتماعات، إلى أهمية دور كوادر وقيادات واعضاء الحزب، في الاستحقاق الانتخابي الرئاسى القادم، مؤكدين استمرار الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم وبالشكل الأمثل.

وأكد المشاركون في الإجتماعات، استعداد كافة قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن، في جميع المحافظات، لبذل الجهد الأقصى في سبيل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة.

