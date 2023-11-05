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الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاحد 5 نوفمبر 2023

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 5 نوفمبر 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2914 جنيه للبيع و 2937 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2550 جنيه للبيع و 2570 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2186 جنيه للبيع و 2203 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه للبيع و 1713 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 20.4 ألف جنيه للبيع و 20.56 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 90.634 ألف جنيه للبيع و 91.345 ألف جنيه للشراء.

واخيرا وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.914 مليون جنيه للبيع و 2.94 مليون جنيه للشراء. 

أسعار الذهب الذهب اليوم