885 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق اليوم بقرية الحبش

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة أعمالها اليوم بالكشف علي ٨٨٥ حالة من أهالى قرية الحبش مركز الإبراهيمية بالشرقية ، في العديد من التخصصات الطبية ، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، ود.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطري والأوقاف بالشرقية.

رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية د.أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، و د.أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف علي ٧٦٥ حاله في ٧ تخصصات طبية وهي (الباطنة ، المتوطنة ، قلب وصدر ، الأطفال ، المخ والأعصاب ، طب الأسرة ) ، بالإضافة إلى ١٢٠ حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغط ، تحت رعاية د.ناديه طه عميد الكلية ، ود.أماني حامد جاد وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتتمية البيئة.

كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية علي المرضي بالمجان وشرح كيفية أخذ جرعات العلاج وذلك تحت رعاية د.أمل الجندي عميد الكلية ، ود. نهله يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

من جانبها أشارت د.جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بإلقاء ندوة توعوية عن أمراض السكر والضغط وكيفية التعامل مع المرض وطرق التغذية السليمة لمريض السكر والضغط ، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة ، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان .

وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم وكذلك تجريع ورش الحيوانات ، بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل عن صناعه الاكسسوار وطرق الاستفادة من بقايا الأقمشة القديمة وإعادة تدويرها ، وذلك تحت رعاية د.هاني حلمي عميد الكلية ود.أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.