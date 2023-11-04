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السبت 04 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب بالدوري الممتاز

لقطة أرشيفية
لقطة أرشيفية
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يستضيف ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير .
في خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، أكرم توفيق.
في خط الوسط: اليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.
في خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، صلاح محسن، بيرسي تاو.

واختتم الفريق الأحمر تدريباته أمس الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة ، ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللمسات النهائية على خطة الفريق وشهدت خروج عدد كبير من اللاعبين الأساسيين.

ويدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز الـ11 برصيد 6 نقاط في الدوري المصري، جمعها من خلال خوضه لقائين فاز فيهما، وله 3 لقاءات مؤجلة.

بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ17 برصيد نقطتين جمعها من 5 مباريات، حيث خسر في 3 وتعادل في مباراتين.

وفشل النادي الأهلي في الصعود إلى نهائي الدوري الأفريقي على حساب صن داونز، إذ خسر في ذهاب نصف النهائي بجنوب أفريقيا بهدف دون رد، قبل التعادل سلبيًا في لقاء الإياب يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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