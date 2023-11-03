المصائب تتوالى على تين هاج.. مانشستر يونايتد يفقد نجمه لأسابيع

أصبحت المصائب تتوالى على الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة الأخيرة لاقترابه من الإقالة الوشيكة من منصبه في الأيام المقبلة.

تراجعت نتائج مانشستر يونايتد في الأيام الماضية، وخسر ديربي مانشستر أمام السيتي بهزيمة ثقيلة، وودع الفريق منافسات بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) من دور الـ16 من نيوكاسل يونايتد، والمباراتين بنفس النتيجة (3-0).

أعلن النادي الإنجليزي، اليوم الجمعة، إصابة البرازيلي كارلوس كاسيميرو لاعب خط وسط الفريق بإصابة قوية تبعده عن الملاعب لأسابيع.

وبذلك يفقد تين هاج، أحد عمدته الرئيسية في التشكيل بإصابة كاسيميرو الطويلة، التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة نيوكاسل الأخيرة.

ونشر اليونايتد، بيانًا، قال فيه: «سيغيب كاسيميرو لعدة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال هزيمة كأس كاراباو أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء».

وأضاف مانشستر يونايتد: «تم استبدال لاعب خط الوسط البرازيلي بين الشوطين بسبب هذه المشكلة، وكشف التقييم اللاحق عن إجهاد سيبعده عن الملاعب لعدة أسابيع».

وأفادت تقارير صحفية، بأن كاسيميرو سيغيب عن الشياطين الحمر حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي على الأقل، في ظل ارتباط مانشستر يونايتد بـ5 مباريات خلال الشهر الجاري.

وانضم كاسيميرو إلى قائمة مصابي مانشستر يونايتد، الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والظهير الإنجليزي لوك شاو وتيريل مالاسيا.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام، غدًا السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.