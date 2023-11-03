حزب الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية بالكامل

أكد حسن نصرالله، الأمين عام لحزب الله اللبناني، أن عامل المفاجأة من أسباب نجاح عملية طوفان الأقصى، معقبًا: “هذا الأداء من الإخوة في حماس ثبت وأكد الهوية الحقيقية للمعركة وقطع الطريق على الأعداء في أن يزيفوا الحقيقة”.

وأضاف “نصرالله” خلال كلمته المذاعة عبر فضائية القاهرة الإخبارية أن عملية طوفان الأقصى هي قرار فلسطيني،مؤكدًا أنه لم يعرف أحد بها وهذا يثبت أن هذه المعركة فلسطينية بالكامل من أجل فلسطين وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي.

زقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن معركة القتال مع الصهاينة والغزاة المحتلين لفلسطين لا غبار عليها على المستوى الإنساني والأخلاقي والشرعي، لذلك هي من أعظم وأوضح وأبين مصاديق القتال في سبيل الله.

وأضاف "المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي كاملة الشرعية، والعالم سمع كلمات الشعب الفلسطيني التي تعبر عن الصمود والثبات واليقين والتسليم والرضا بمشيئة الله واختياره للشهداء".

وتابع: "هذه هي قوتنا الحقيقية قبل السلاح، قوتنا الحقيقية في هذا الإيمان والبصيرة والوعي والالتزام العميق بالقضية والاستعداد العظيم للتضحية والصبر الذي لا حدود له".