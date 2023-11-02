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الخميس 02 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مانشستر يونايتد يبحث عن بديل تين هاج.. وزيدان على رأس المرشحين

تين هاج مدرب مانشستر
تين هاج مدرب مانشستر يونايتد
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أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدأ رحلة البحث عن مدرب بديل، يخلف الهولندي إريك تين هاج في قيادة الفريق فنيًا في الفترة المقبلة.

ويأتي تفكير إدارة نادي مانشستر يونايتد ي البحث عن بديل للمدرب تين هاج، بعد السقوط المدوي مساء أمس الأربعاء، أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، وبالتالي تحقيق أسوأ بداية للنادي في تاريخه منذ نحو 61 عامًا.

ونشرت صحيفة «تايمز» البريطانية، تقريرًا، تشير من خلاله إلى خروج مان يونايتد من كأس كاراباو، جعل مسئولو النادي في إقالة تين هاج من تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، على رأس المدربين المرشحين لتولي المهمة بدلًا من تين هاج.

كما وضعت، روبين أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، من ضمن خيارات إدارة اليونايتد في الوقت الراهن.

وخسر مانشستر يونايتد بقيادة مدربه تين هاج، في 8 مباريات من أصل 15 مباراة لعبها الفريق في الموسم الجاري 2023-2024.

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