مانشستر يونايتد يبحث عن بديل تين هاج.. وزيدان على رأس المرشحين

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدأ رحلة البحث عن مدرب بديل، يخلف الهولندي إريك تين هاج في قيادة الفريق فنيًا في الفترة المقبلة.

ويأتي تفكير إدارة نادي مانشستر يونايتد ي البحث عن بديل للمدرب تين هاج، بعد السقوط المدوي مساء أمس الأربعاء، أمام نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة على ملعب أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، وبالتالي تحقيق أسوأ بداية للنادي في تاريخه منذ نحو 61 عامًا.

ونشرت صحيفة «تايمز» البريطانية، تقريرًا، تشير من خلاله إلى خروج مان يونايتد من كأس كاراباو، جعل مسئولو النادي في إقالة تين هاج من تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، على رأس المدربين المرشحين لتولي المهمة بدلًا من تين هاج.

كما وضعت، روبين أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، من ضمن خيارات إدارة اليونايتد في الوقت الراهن.

وخسر مانشستر يونايتد بقيادة مدربه تين هاج، في 8 مباريات من أصل 15 مباراة لعبها الفريق في الموسم الجاري 2023-2024.