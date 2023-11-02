أحمد الجمال: القضية الفلسطينية صميم الأمن القومي المصري

أكد الكاتب السياسي أحمد الجمال، أهمية الالتفات إلى محور البحر الأحمر والمتوسط فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي.

وقال الجمال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «يجب ألا نوقف السعي على جبهات العمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي كي نحد من شراسة العدو الاستيطاني»، مشددا على أن القضية الفلسطينية صميم الأمن القومي المصري.

وأضاف الجمال «الولايات المتحدة تستهدف الوصول إلى شرق أوسط جديد، العين دائما على أرض مصر»، لافتا إلى أن مصر تعرضت لمحاولة تغيير هوية قبل ثورة 30 يونيو.

وتابع الكاتب السياسي أحمد الجمال «قبل ثورة 30 يونيو مهدي عاكف أعلن على الهواء موقفه من فكرة الوطن، وهو ما يكشف تصادم المرجعية الدينية مع الوطنية»، مردفا «أقول لأعداء الداخل الذين يحاولون تفكيك الجبهة الداخلية إنا غدا لناظره لقريب، من يتصور عودة الإخوان مرة أخرى واهم، وجود الإخوان كان رغبة أمريكية في عودة الأصولية للمنطقة».