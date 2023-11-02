إزالة التعديات على 12 فدان من أرض ملك الدولة بالخارجة 2 في الوادي الجديد

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة إزالات بمنطقة الخارجة 2 وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وقال جهاد المتولي ـ رئيس مركز الخارجة، إنه جرى إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمساحة 12 فدانًا بمنطقة الخارجة 2، وذلك خلال المرور على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة الخارجة.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعًا لمتابعة جهود حماية أراضي الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة و الأجيال القادمة