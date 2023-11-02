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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل مُستوطن إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار شمال الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم /الخميس/ بمقتل مُستوطن وإصابة آخر بجروح خطيرة، في إطلاق نار شمال الضفة الغربية المُحتلة.
وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية "إن المستوطن قُتل جراء إطلاق نار استهدف سيارة على طريق سريع، ما أدى إلى انقلابها في مُحافظة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية ". 
وتشهد "طولكرم" منذ فترة اقتحامات عديدة يتخللها اعتقالات من قبل جيش الاحتلال.. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال أغلق الحواجز العسكرية على الطرق السريعة لمطاردة مُنفذي العملية. 
 

مقتل م ستوطن إسرائيلي الضفة الغربية