مساعد الخارجية الأسبق: الدبلوماسية المصرية نجحت في زيادة عدد شاحنات المساعدات لغزة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، استمرار الجهود المصرية المتصلة على كافة الأصعدة سواء كان على الصعيد الإنساني أو السياسي أو الدبلوماسي في مجلس الأمن بنيويورك مع المجموعة العربية أو الجهات الدولية لوقف هذا العنف غير الأخلاقي والقصف المدمر للمدنيين في قطاع غزة علاوة على إجراء الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن جهود مصر المبذولة في ملف الحرب على غزة أسفرت عن استقبال 81 حالة حرجة أمس، وتستمر الجهود لاستقبال مزيد من الجرحى والمصابين في مستشفيات سيناء الثلاث، وفي الوقت ذاته فتح معبر رفح لعبور أصحاب الجنسية المزدوجة.

وأشار إلى مواصلة مصر في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إذ بدأ منذ أول أمس عبور نحو 66 حافلة نقل مواد إغاثية وأدوية بدلا من 20 شاحنة في اليوم، والجهود المصرية مستمرة حتى يفتح المعبر تماما للمساعدات الإنسانية المتكدسة أمام المعبر.

https://fb.watch/o3biEi0JOm/