مرصد الأزهر: 44 حاخام يمنحون نتنياهو الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: أنه في مسعى لمحو الذاكرة الفلسطينية، تم رصد 44 حاخام صهـيوني يمنحون مجرم الحرب، نتنياهو، رئيس الوزراء، ووزرائه ورؤساء الأجهزة الأمنية، الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة بما يشمله من قتل متعمد للفلسطينيين، وقصف للمستشفيات والمساجد والكنائس، وكل ما يمكن أن يحتمي فيه أهل غزة من قنابل الاحتلال الفتاكة

وعقب مرصد الأزهر على ذلك قائلًا: نتنياهو يعمل منذ اللحظات الأولى لعدوانه على غزة على جذب التيارات الدينية لصفه في ظل الخلافات المتصاعدة بينه وبين القيادات الأمنية داخل الكيان المحتل، وذلك من خلال استخدام النصوص التوراتية في خطاباته واللعب على وتر وحدة الصف -كما صرح في خطابه الأخير ؛ بغرض الاستحواذ على أصواتهم ودعمهم لعمليته الوحشية في القطاع مهما كانت نتائجها في ظل فشل قواته في إحراز تقدم بري كما خطط سلفًا.