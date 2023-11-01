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الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشناوي يتحدث عن وداع دوري السوبر الأفريقي

محمد الشناوي
محمد الشناوي
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قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي بأنه يشكر الجماهير التي ذهبت لإستاد القاهرة لدعم الفريق في مباراة صن داونز.

وأضاف الشناوي عبر تصريحات بعد مباراة صن داونز:”أعد جماهير الأهلي بتحقيق الانتصارات في الفترة القادمة والبطولات وقدمنا كل شيء في مباراة اليوم ولكن لم يكن هناك توفيق للفريق”.

وأكمل:”مباراة صن داونز درس كبير لنا ولابد من التفكير في القادم وهذا هو الأهم”.

وزاد حارس مرمى النادي الأهلي:”تحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم غلق صفحة صن داونز والتركيز في القادم والمنافسة على البطولات المقبلة”.

واختتم:”لا نهتم بالنقد وأمامنا الكثير في الفترة القادمة ونرغب في تحقيقها خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد الجماهير”.

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