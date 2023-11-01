بسبب الخلاف على ملكية محل.. مقتل شاب في مشاجرة بشبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر تلقيه عدة طعنات على يد آخرين بسبب خلافات بينهم على ملكية محل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حرر محضر بالواقعة وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بمقتل شاب متأثراً بإصابته إثر تلقيه عدة طعنات على يد آخرين إثر خلافات بينهم على ملكية محل بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام إثنان بالتشاجر مع شاب إثر خلافات على ملكية محل ملك والد المتهم الأول وكان يستأجره المجني عليه وقام المتهمين بمحاولة طرده فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام بطعنه بسلاح أبيض أودى بحياته.

جرى ضبط المتهمين وأقروا بإرتكابهم الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.