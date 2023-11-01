ضبط صاحب قاعة أفراح لاتجاره فى الأسلحة النارية بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط صاحب قاعة أفراح ومقيم قرية منية سمنود مركز اجا محافظة الدقهلية وبحوزتة سلاح ناري عيار 9 مم و12 طلقة، وفرد خرطوش محلي الصنع و7 طلقات من ذات العيار وذلك بقصد الإتجار.

كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا، تفيد بقيام "إبراهيم.ا.إ"،26 عاما، صاحب قاعة أفراح ومقيم قرية منية سمنود بالإتجار فى الأسلحة النارية.

جرى استصدار إذن النيابة العامة إعداد مأمورية من ضباط الإدارة العامة للأسلحة والذخائر غير المرخصة وضبط المتحرى عنه حال قيادته السيارة رقم "د ف ر 1235 ملاكي"، وبحوزتة سلاح ناري طبنجة cx عيار 9مم، و7 خزينة بداخلها 12 طلقة وسلاح ناري "فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم وعدد 7 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالي 400 جنيه وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة بقصد التنقل.

تحرر عن ذلك المحضر 17691 جنح مركز اجا والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.