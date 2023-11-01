بالفيديو.. اللواء علي حفظي: سيناء تمثل قدس الأقداس لمصر

قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن سيناء تمثل قدس الأقداس لمصر وهي شيء غالٍ لمصر والمصريين، مؤكدا أنها على مر التاريخ كانت تمثل الدرع الذي يحمي مصر من غزوات الطامعين، فقد كانت عبر آلاف السنين تمثل الأرض العظيمة التي من خلالها دافع أبناء مصر عن بلدهم ضد أطماع الغزاة.

وأضاف "حفظي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن بعد حرب أكتوبر المجيدة تم التحول إلى السلام وأصبحت سيناء مولودا جديدا والمنظور الاستراتيجي لسيناء تغير، وبعد أن كانت أرض المعارك والحرب والدفاع عن مصر تحولت إلى أرض الخير، موضحًا أن سيناء شهدت تنمية كبيرة في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن تطوير سيناء كان قرارا استراتيجيا على مستوى القيادة السياسية وهو قرار ناجح، لأن له رؤية، فالتنمية سلاح رئيسي في مقاومة الإرهاب، إذ إن التنمية لا تقل أهمية عن العمل العسكري الذي يواجه الإرهاب.

وتابع، أن تاريخ أبناء سيناء مشرف، حيث أثبتوا دائما أنهم على قدر من المسؤولية والإحساس بحجم المخاطر التي تعرضت لها سيناء عبر مر تاريخها، موضحًا أن أهالي سيناء كانوا يتكيفون مع الظروف الصعبة وكانت مطالبهم محدودة للغاية ولا تؤثر على جهود الدولة، وشعروا بالجهود التي بذلتها الجهود المصرية في السنوات الأخيرة على مستوى المنظور التنموي لسيناء".

وأردف مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق: "الدولة لم تهمل سيناء، ولكن، لم يكن هناك بنية أساسية أو تحتية أو خدمات، ولكن في السنوات الأخيرة شهدت سيناء التحول، حيث تحملت الدولة مسؤولية البنية الأساسية والتحتية والخدمات في سيناء فتم عمل الطرق والكباري وجرى إيجاد الخدمات المختلفة مثل المستشفيات والمدارس وأقامت المشروعات المختلفة".