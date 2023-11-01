أبرزها السبانخ والرمان.. أطعمة تعزز كفاءة الصفائح الدموية

تعتبر كفاءة الصفائح الدموية في الدم من أهم العوامل التي تساعد على جسد سليم وخالٍ من الأمراض وتعزز مناعة الجسم ضد الأمراض، وهي عبارة عن خلايا دم عديمة اللون تساعد على تجلط الدم، وتتوقف الصفائح الدموية عن النزيف عن طريق التكتل وتشكيل سدادات في حالات إصابات الأوعية الدموية.

قد تحدث قلة الصفيحات الدموية نتيجة لاضطراب نخاع العظم مثل ابيضاض الدم (لُوكيميا) أو مشكلة في الجهاز المناعي، أو يمكن أن تنجم عن الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية، وهي تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، وتعرض لكم "البوابة لايت" أبرز الأطعمة الصحية التي تعزز كفاءة انتاج الصفائح الدموية بشكل طبيعي وفعال ومنها:.

الرمان:

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة وفيتامين سي، وهى التي يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الصفائح الدموية وحماية الصفائح الدموية الموجودة من التلف.

السبانخ:

تعد السبانخ مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، بما يشمل حمض الفوليك وفيتامين K ومضادات الأكسدة. إنها عناصر غذائية ضرورية للحفاظ على مستويات الصفائح الدموية الصحية وتعزيز تخثر الدم.

بابايا:

تحتوي البابايا، الغنية أيضًا بفيتامين سي ، على إنزيم يسمى غراء، وهو الذي يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاج الصفائح الدموية. كما يُعزز إنزيم الغراء جهاز المناعة، ما يساعد الجسم على الدفاع ضد الالتهابات.

بذور اليقطين:

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا رائعًا للزنك، وهو الذي يلعب دورًا حيويًا هاماً في تنظيم إنتاج الصفائح الدموية. كما أنها تحتوي على فيتامين K، الذي يدعم تخثر الدم السليم.

الشمندر:

الشمندر يعتبر غني بالحديد وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. ويمكن أيضاً أن يحفز تلك العناصر الغذائية إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة عدد الصفائح الدموية.

البروتين الخالي من الدهون:

توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لإنتاج مكونات الدم، بما يشمل الصفائح الدموية.

الكيوي

يشتهر الكيوي بأنه مصدر ممتاز لفيتامين سي وفيتامين K، وكلاهما يمكن أن يدعم صحة الصفائح الدموية وإنتاجها. كما أنه يساعد على تعزيز الاستجابة المناعية للجسم.

الشوكولاتة الداكنة:

تتميز الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، باحتوائها على مضادات الأكسدة بنسب كبيرة وهو ما يمكن أن يزيد من عدد الصفائح الدموية ويحميها من الإجهاد التأكسدي.

المكسرات:

إن اللوز والجوز غنيان بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E، والتي يمكن أن تساعد في تحسين وظيفة الصفائح الدموية ومنع تدميرها.

الفواكه الحمضية:

تحتوي ثمار الحمضيات على نسبة وفيرة من فيتامين سي، والمعروف بتعزيز إنتاج الصفائح الدموية. كما أنها تعزز امتصاص الحديد من الأطعمة الأخرى، ما يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية.