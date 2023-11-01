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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائي بيراميدز فتحي وماييلي ضمن اختيارات "كاف" لأفضل لاعب بقارة أفريقيا

الكونغولي فيستون
الكونغولي فيستون ماييلي
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣ قبل الحفل الذي سيقام خلال الأسابيع المقبلة.

وضمت القائمة ثنائي نادي بيراميدز، مصطفى فتحي الدولي المصري، والمهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي هداف النسخة الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتألق مصطفى فتحي في محليا وقاريا في الموسم الماضي في صفوف بيراميدز خلال مدة الإعارة قبل انتقاله نهائيا لصفوف النادي بداية الموسم الجاري، كما تألق ماييلي في النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية وتوج هدافا للبطولة قبل انضمامه بداية الموسم الجاري إلى نادي بيراميدز.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا نادي بيراميدز مصطفى فتحي الكونغولي فيستون ماييلي