"العمل": بدء برنامج تدريبي على التفصيل والخياطة لفتيات مطروح

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة مطروح ، بدأت فعاليات البرنامج التدريبى المجانى للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، بمركز التدريب المهنى بمطروح، وذلك لعدد 30 متدربة ، ضمن جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة، وتمكين المرأة إقتصاديًا، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروع صغير او متوسط.

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح ، في تقريرٍ للوزارة ، انه قد استقبل المتدربات وليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى وبدأت عملية التدريب بورش التفصيل والحياكة داخل المركز، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأه اقتصاديًا.

وأكد أنه يمكن الالتحاق ببرامج التدريب المتاحة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم في سن 18 إلى 40 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء فترات التدريب تؤهلهم للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص داخل المصانع والشركات.