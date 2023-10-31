رئيس البرلمان الجزائري: تخيير الفلسطينيين بين التنازل عن الأرض أو الإبادة "مهزلة" في تاريخ الإنسانية

أكد رئيس البرلمان الجزائري، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء أن تخيير الفلسطينيين بين الخضوع للأمر الواقع أو التنازل عن الأرض أو الإبادة الجماعية هو مهزلة في تاريخ الإنسانية.

جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها بوغالي، اليوم، خلال الجلسة الاستثنائية المنعقدة، اليوم، بمقر المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) لبحث التطورات الخطيرة للعدوان الغاشم على فلسطين المحتلة.

وشدد بوغالي على أن الوقت قد حان لتجنيد كل الطاقات حكومية كانت أم دبلوماسية أم برلمانية أم شعبية لوضع حد نهائي للاحتلال الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ 75 عامًا.

ودعا إلى توعية الرأي العام الدولي بأن عدم الاعتراف بالحق التاريخي والمشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف هو العامل الرئيسي في تدهور وعدم استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وحمل رئيس البرلمان الجزائري مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة تاريخيا وأخلاقيا تجاه الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرا بشدة "سياسة الكيل بمكيالين" التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات، كلما تعلق الأمر بجرائم المحتل الإسرائيلي.