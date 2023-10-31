رئيس جامعة المنوفية يكرم عميد طب الأسنان السابق

كرم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية باسم مجلس الجامعه اليوم الدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان السابق كأول عميد للكلية، لمجهوداتها التى بذلتها فى تأسيس الكلية واستقبال أول دفعة من الطلاب، ووجه لها الشكر والتقدير على ما قدمته، متمنيا لها التوفيق فى مهام عملها الجديد عميدا لطب الأسنان بجامعة الملك سالمان.

وتوجهت الدكتورة رباب مبارك بالشكر لرئيس الجامعة ولأعضاء المجلس على هذا التكريم، مشيدة بما عهدته خلال فترة عملها بالكلية والتعاون المثمر الذى تم خلال تلك الفترة لتأسيس الكلية وتجهيزها على أحدث مستوى، متمنية التوفيق الدائم لجميع أبناء الكلية والجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع الدورى لمجلس الجامعه، أهم الأنشطة والفعاليات التى تمت منذ الجلسة السابقة منها المشاركة في فعاليات افتتاح وختام مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وعدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة من الشباب والإعلاميين والسياسيين ورجال الدين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية في كافة القطاعات.

واستقبل اللواء الدكتور ا.ح/ أسامة منصور السواح مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا والعميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكري لمحافظة المنوفية ضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة المنوفية للطلاب احتفالاً باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، واستقبال الشيخ الشحات العزازي إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم للحديث في ندوة تثقيفية بعنوان "تعزيز قيم التنمية والانتماء والولاء للدولة المصرية"

كما شارك فى افتتاح فعاليات معرض المشروعات الذكية والذكاء الاصطناعي لطلاب جامعة المنوفية المقام علي هامش مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات " المنوفية - كفر الشيخ - الغربية" في دورته الثانية والمقام بقصر ثقافة شبين الكوم بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم.

والمشاركة في فعاليات الاحتفالية الدولية الكُبرى التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" لإطلاق "عام الأيسيسكو للشباب" بحضور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكنور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

والمشاركة في الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة، وحضور تكريم المتميزين من المتدربين بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI فرع المنوفية.

وأشار إلى ان الاجتماع بأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة يهدف لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة والرد على شكاوى واستفسارات العاملين وعرض نتائج بحث الشكاوى التي تقدم بها بعض العاملين بالجهاز الإداري، ومخاطبة وزارة المالية وعقد لقاء مع وفد الوزارة للإجابة على استفسارات وشكاوى العاملين ومتابعة الرد على كافة الاستفسارات، موجها العمداء بعقد لقاءات دورية مع العاملين بكل كلية لمعرفة مشاكلهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة اللازمة فى نطاق الضوابط والقوانين العامة المعمول بها، لافتا إلى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين شغل وظائف مديرى الإدارات بمختلف وحدات وكليات الجامعة على مدار الاسبوع الماضى وجارى استكمال باقى المقابلات.

كما تم استقبال الدكتورة سحر إمام مقرر المجلس القومي للمرأة وعميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات وأسامة غيث مسئول التحالف الوطني بالمنوفية وأعضاء المجلس القومي للمرأة علي هامش الحملة التي دشنتها جامعة المنوفية تحت شعار " المرأة صانعة السلام .. بلدي أمانة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمشاركة فى افتتاح فعاليات الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بحضور / محمد موسى نائباً عن محافظ المنوفية واللواء أ.ح/ أيمن الأطفيحي مستشار المدير التنفيذي لشئون خدمة المجتمع والأعمال بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأحاط رئيس الجامعة الحضور بما تم في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقام بجامعة الإسكندرية، وأكد جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي طوارئ طبية لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، والإحاطة بشأن تفعيل فقرة فى قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية التى تنص على إنشاء مجلس تنسيقى للشئون الصحية بكل جامعة ويشكل برئاسة عميد كلية الطب ويضم فى عضويته عمداء كليات القطاع الصحى بالجامعة والمدير التنفيذى للمستشفيات ويتولى هذا المجلس متابعة السياسات العامة للمستشفيات الجامعية فى نطاق جامعته والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية فى الجامعة.

ووافق المجلس على تخفيض ١٠٪ للإقامة الدائمة للطلاب الوافدين للفصل الدراسى كاملا بفندق الجامعة بناء على طلب عدد كبير من الطلاب الوافدين، موجها الشكر للدكتورة غاده حسن المشرف على الوافدين لمجهوداتها البناءة لرعاية الوافدين وتلبية احتياجاتهم.

وناقش رئيس الجامعة مقترح لتكريم الموظف المثالى ومعايير الاختيار وعدد المرشحين وقيمة الجائزة المالية على أن تتم المسابقة دوريا كل ست شهور.

وفيما يخص جامعة المنوفية الأهلية تم اختيار الدكتور أشرف بلبع عميدا للقطاع الطبى، والدكتور إبراهيم هاشم عميدا للقطاع الهندسى، والدكتور أحمد حمدان منسقا لبرنامج الطب بجامعة المنوفية الأهلية.

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