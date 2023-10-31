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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو|الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيدا و21048 مصابا

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا العدوان على غزة إلى 8525 شهيدً
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على  غزة إلى 8525 شهيدا و21048 مصابا، وذلك حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية، قد عرضت تقريرًا بالأرقام عن حجم الخسائر والأضرار الناجمة في المنشآت منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023،  وأوضح التقرير أن عدد المنشآت الصحية المتضررة 56 منشأة، وتضرر 181 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وخروج 32 مدرسة عن الخدمة، 72 مقرًا حكوميًا تضرر بشكل كبير، تم هدم 33 مسجدًا وتضرر 3 كنائس، 20 ألف وحدة سكنية أصبحت غير قابلة للسكن، ونزح مليون و400 ألف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها.

العدوان الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية القاهرة الاخبارية غزة
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