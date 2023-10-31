عروض موسيقية وفنية بفعالية "اليوم الكوري"

عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، فعالية "اليوم الكوري" بالتعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة (مودلي)، ومكتبة مصر العامة بالقاهرة، ومكتبة مصر العامة بالأقصر، والمعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث) بمقر مودلي بالقاهرة.

وتهدف هذه الفعالية الى تعزيز أنشطة المتطوعين ونتائجهم وتوفير الفرص لتجربة الثقافة الكورية للمحليين.

كما أكدت جينيونج كيم، المديرة الإقليمية لمكتب كويكا في مصر خلال كلمتها بأن عمل متطوعي كويكا سيدعم الشباب المصري لبناء قدراتهم وتطوير معرفتهم كعوامل تغيير من أجل التنمية المستدامة لهذا البلد بكامل طاقته وموارده.

وشهدت الفاعلية أنشطة مختلفة مثل مسابقة التحدث باللغة الكورية، وعروض موسيقى الكيبوب التي قدمها 40 طالبًا مصريًا من دارسي اللغة الكورية في المنظمات الشريكة، أكثر من 002 زائر استمتعوا بالثقافات الكورية المختلفة مثل ارتداء الهانبوك، الزي التقليدي الكوري، وتناول الأطعمة التقليدية الكورية، ومشاهدة عرض التايكوندو المباشر، وما إلى ذلك.

وأعرب إحدى طلاب معهد ايجوث و الذي درس اللغة الكورية لمدة اربع سنين عن سعادته بحضور هذا الحدث، و قد شارك في الفاعلية متحدثاً اللغة الكورية بعرض مسرحية قصيرة تعكس اختلاف الثقافة بين كوريا و مصر.