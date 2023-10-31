مفاجأة.. الأهلي يستقر على رحيل موديست ومابولولو البديل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد استقرت على رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات المقبلة وتدرس حاليا كيفية التوصل إلى إتفاق لفسخ التعاقد بالتراضي.

وأضاف شبانة في تصريحات إذاعية أن لجنة التخطيط وضعت الهداف الأنجولي هدفا لها كبديل لموديست وفتحت خطوط اتصال مع نادي الاتحاد السكندري لبحث إمكانية ضم اللاعب.

وأكمل شبانة أن الأهلي يخشى من صفقات الأجانب القادمة من الدوري المصري لذلك يرغب في ضم مابولولو لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة مقابل مبلغ مالي يتفق عليه على أن يكون هناك بند أحقية شراء بنهاية الموسم مقابل ٢ مليون دولار.