الضربات تتوالى.. تعرف على خسائر كرة الكيان الصهيوني

شهدت الحرب التى يشنها الكيان الصهيونى على دولة فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، خسائر كبيرة على جميع المستويات فى جميع التخصصات ومنها كرة القدم فى دولة الاحتلال الإسرائيلى.

حيث أوقفت الحرب الإسرئيلية على غزة، مسابقة الدورى لكرة القدم، وما ترتب عليه تعليق جميع الأنشطة الرياضية، وتعليق مشاركة فرق الكيان الصهيونى فى الدورى الأوروبى ودورى المؤتمر.

وتم تعليق جميع مبارايات فريق ماكابي حيفا فى الدورى الأوروبى، مع فريق فياريال الإسبانى، وفى نفس الوقت تم تعليق مشاركة مكابى تل ابيب فى مسابقة المؤتمر الأوروبى.

ومع الوقت سيتم إلغاء جميع مبارياتهم فى دورى المجموعات بالبطولتين الأوروبيتين، وذلك لما تترتب عليه نتائج المجموعات فى التأهل للأدوار الإقصائية.

كما تم تعليق ايضاً مشاركة المنتخب الصهيونى فى التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2024" على مستوى المنتخبات.

وكل تلك التعليقات كبَّدت المعلنين والرعاة خسائر فاضحة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وعلى أثرها انسحبت كثير من شركات الرعاة من الكيان.