الإعلام العبري يزعم وقوع حادث طعن في القدس المحتلة

زعمت وسائل إعلام عبرية وقوع حادث طعن اليوم الاثنين في محطة قطار بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن الحادث أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة، بينما أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، النار على المنفذ وأكد المسعفون أنه قتل على إثر ذلك.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، حيث توغلت دبابات جيش الاحتلال وسط القطاع وقطعت طريق صلاح الدين الواصل بين شمال غزة وجنوبها.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني، إلى جانب حوالي 20 ألف مصاب منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وكانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاق غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.