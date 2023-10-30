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الإثنين 30 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة العمل: تسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع العمل بالوادى الجديد

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قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد نظمت ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة موط الثانوية الفنية الصناعية بمدينة الداخله، تحت عنوان" سلامتك تهمنا مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ"، بمشاركة عدد من الطلبة والعاملين بالمدرسة .

وأكدت الوزارةاستمرار عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة  بمدينة الداخلة ( مبنى الإدارة البيطرية ببلاط ) تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى توفرها المديرية للمسجلين بها ، ياتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ، وكذلك تسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على ارض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات وشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التى توفرها الوزارة والمديريات للمسجلين بقواعد بياناتها فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن .

واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة ، انه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامه وأمن المنشأت التعليمية والقوي البشرية ، وجرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل ، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة ، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المديرية ووحدة العمالة غير المنتظمة  ومكتب عمل بلاط لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة على ارض الواقع وضمهم لقاعدة بيانات تلك الفئة بالمديرية وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية والإجتماعية لهم بشكل دورى على مدار العام لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم ..

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