العالم ينتفض تضامنا مع فلسطين.. مظاهرات في أكبر مدن العالم

شهدت أكبر مدن وعواصم العالم خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات ومسيرات ضخمة للتضامن مع فلسطين وللتنديد بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، حتى في الدول التي تدعم الكيان الصهيوني شهدت مدن بعضها مئات الآلاف من المتظاهرين للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتلك المظاهر أثبتت تغير الموقف العالمي للكثير من البشر من التضامن مع إسرائيل للتضامن الكامل مع فلسطين بعدما اتضحت الحقيقة لهم بأن إسرائيل هي العدو الذي يقوم بمجازر في حق الإنسانية والشعب الفلسطيني.

فالتظاهرات التي خرجت في كل مكان في العالم تعتبر انتفاضة عالمية من أجل فلسطين حيث شهدت كل من لندن وباريس ونيويورك مظاهرات ضخمة دعما للفلسطينيين وهذه المدن دولها تدعم الإسرائيلين ولكن كانت للشعوب كلمة أخرى بعيدا عن التضليل في القضية الذي يحدث منذ سنوات طويلة ولم يكن يعرف الكثير من الناس حقيقة ما يحدث في الأراضي المحتلة.

ففي لندن انطلق المتظاهرون من ضفاف نهر التايمز نحو ساحة البرلمان، على مسافة غير بعيدة من ساعة بيغ بن، وتم حشد أكثر من 1000 شرطي لتأمين التظاهرة التي نظمت.

وفي الأردن شهدت مظاهرات واسعة تعم الدولة دعما لسكان غزة، في الوقت الذي شهدت بعض المحافظات المصرية تظاهرات الايام الماضية بالأعلام الفلسطينية دعما لفلسطين.

وباريس رغم الحظر شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة دعما للشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار حظر أمني أيده القضاء، ومنعت قوة كبيرة من الشرطة موكب المتظاهرين من السير من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية وهتف المتظاهرون "غزة، غزة، باريس معك" و"إنها الإنسانية التي تقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة، (الرئيس إيمانويل) ماكرون رئيس فرنسا متواطئ معها".

ومن نيويورك خرج الآلاف يتظاهرون دعما للفلسطينيين، وفي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد خرجت مظاهرة داعمة لفلسطين، وفي زيوريخ، بلغ عدد المتظاهرين نحو 7 آلاف، وألفا متظاهر في لوزان، و1800 في جنيف، وأكثر من ألف في برن.

والتظاهرات من أجل فلسطين لم تنته، ففي عدد من البلدان، مثل تركيا والأردن إندونيسيا وماليزيا، واستراليا خرجر مظاهرات بمشاركة الآلاف في كل مدينة دعما للفلسطينيين وازدادت المظاهرات في الوقت الذي كثفت إسرائيل حربها على قطاع غزة

ومن الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غرة وشهدت العديد من دول العالم مظاهرات تدعم فلسطين ضد الاحتلال وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي حتى أن هناك الآلاف من اليهود حول العالم نظموا مظاهرات أكدوا رفضهم على مايقوم به الاحتلال الإسرائيلي رافضين أن تكون هذه الأفعال باسم اليهود مؤكدين على أن ما يحدث في غزة جرائم ومجازر ضد الإنسانية وأن فلسطين من حق الفلسطينيين.

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