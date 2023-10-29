الأردن يطلب من الولايات المتحدة تزويده بصواريخ "باتريوت" لتعزيز منظومته الدفاعية

كشف مدير الإعلام العسكرى فى القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحيارى، اليوم الأحد، أن الأردن طلب من الولايات المتحدة تزويده بصواريخ "باتريوت" الدفاعية لتعزيز منظومته الدفاعية على الحدود.

وقال الحيارى فى مقابلة مع التلفزيون الأردنى الرسمى إن طلب المنظومة الأمريكية لمقاومة الطائرات المسيّرة التى "أصبحت تهديدا على واجهاتنا كافة"، مشيرا إلى أن "الطائرات المسيّرة تستخدم فى تهريب المخدرات".

وأضاف: أن الأردن طلب من الجانب الأمريكى تعزيز منظومته الدفاعية بصواريخ "باتريوت"، وهذه المنظومة منظومة مكلفة لا يمكن توظيفها بالإمكانيات المحلية، ونحتاج إلى شريك استراتيجي.

ولفت إلى تهديدات مستمرة منها الصواريخ البالستية تحيط بالأردن من الاتجاهات الشمالية والشرقية والغربية، موضحا أن "الباتريوت" أفضل سلاح يواجه مثل هذا التهديد.

وأشار إلى "علاقات قوية مع مختلف حلفاء (الأردن)، لذلك لن نتردد فى يوم من الأيام من استثمار هذه العلاقة".

ونوه الحيارى إلى أن القرار الاستراتيجى للأردن هو التحالف مع قوة عظمى هى الولايات المتحدة، فى تحالف عمره أكثر من 72 عاما، وسط محيط ملتهب حول الأردن.

وأوضح أن هذا التحالف انعكس إيجابا على الأردن وأمنه الوطنى وعلى سمعة ورفعة قواته المسلحة.