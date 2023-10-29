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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم: افتتاح أعمال إنشاء وتجهيز مدرسة منشأة كريم الابتدائية المشتركة

مدارس الفيوم
مدارس الفيوم
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افتتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أعمال إنشاء وتجهيز مدرسة منشأة كريم الابتدائية المشتركة - إدارة سنورس التعليمية، والتي نفذتها مؤسسة مصر الخير، تحت إشراف فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

والمدرسة مكونة من ثلاث طوابق بها 12 فصل، ومعمل العلوم والحاسب الآلي والمكتبة، وقاعة مجهزة للتدريب والاجتماعات، وفناء المدرسة تم تجهيزة بالنجيل الصناعي، كما تجهيز المدرسة بالأثاث والسبورات، كما تم تجهيز المكتبة ومعامل الأوساط المتعددة بأجهزة الكمبيوتر.

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