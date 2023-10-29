مهند محسن: أهالي غزة يسطرون أفضل الملاحم في مواجهة جيش الاحتلال

قال الفنان العراقي مهند محسن، إن قطاع غزة ومواطنيه سطروا أفضل الملاحم والصبر في مواجهة الجيش المحتل لأراضيهم، وأكدوا على مدى نضال ذلك الشعب الأبي ومحاربة الاحتلال والوقوف بصدورهم العارية أمام وجه العدو المحتل لأراضيهم.



وأضاف “محسن”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النهار”، أن الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وإبادة شعب غزة وما يتعرض له الأشقاء في القطاع يُعد جرائم حرب ضد المدنيين العزل في فلسطين، فضلًا عن تدمير المستشفيات، وقتل الأطفال دون رحمة أو تمييز؛ الأمر الذي يُعد جريمة حرب ضد الإنسانية ويخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.

وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل من انقطاع الاتصال والإنترنت عن قطاع غزة، فضلًا عن القضاء على الأطقم الطبية، وعدم القدرة في توصيل المساعدات للمواطنين الأبرياء سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على المنطقة بالكامل، مشيرًا إلى أهمية الدور المصري والقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، وتأكيد الرئيس السيسي المستمر على حق الفلسطينين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد أن مجازر إسرائيل الوحشية بحق المدنيين والأبرياء والأطفال ونساء غزة يعد جريمة إنسانية مكتملة الأركان على مرأى ومسمع العالم كله وستترك تبعات كبرى على الضمير الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تُضاف لرصيد الوحشية والهمجية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.