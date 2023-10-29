الصومال تؤكد استعدادها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 12:57 م

أكد رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبدالله اليوم /الأحد/ أن الهيئة والشعب الصومالي على استعداد لإيصال الأطباء والمساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة ؛ وذلك بعد فتح معبر رفح البري.

وقال رئيس الهيئة - خلال مشاركته في تظاهرة جماهيرية لإحياء ذكرى الانفجار الإرهابي الذي وقع في 29 أكتوبر 2022 وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - "إن هيئة إدارة الكوارث تعتزم إرسال مساعدات من قبل الشعب الصومالي إلى الأشقاء في غزة في حال فتح معبر رفح البري".

ووصف رئيس الهيئة الاحتلال الإسرائيلي بأنهم أناس قساة يرتكبون مجازر ضد أهالي مدينة غزة.. قائلا "إنهم يشبهون مليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى إلى إراقة دم الشعب الصومالي".

