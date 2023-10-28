حزب مصر الحديثة بالشرقية يعقد لقاء لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي

عقد حزب مصر الحديثة بالشرقية ، لقاء جماهيري لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال اللواء طارق عجيز الأمين العام للحزب بالشرقية، أن حزب مصر الحديثة بالشرقية يعقد لقاءات جماهيرية لتحفيز المواطنين للنزول والمشاركة الفعالة فى الإنتخابات المقبلة ، و عرض الإنجازات الكبيرة التى قدمها الرئيس السيسي خلال فترة ولاية سيادته ، مشدداً على أهمية نشر الوعي السياسي، فهو من أهم متطلبات الفترة الحالية والتي تشهد حالة من الحراك السياسي، وصراع القوي علي المستوي العالمي، فضلاً عن إستعداد الدولة المصرية لإستحقاق الإنتخابات الرئاسية، والتي سبق أن أعلن حزب مصر الحديثة عن دعمه الكامل لترشح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة ، لتحقيق المزيد من الإنجازات وجني ثمار المشروعات التنموية الضخمة، التي نفذتها الدولة المصرية، في السنوات الماضية. وأكد الصحفي بشير حافظ أمين التنظيم بالحزب ، أن الإنتخابات الرئاسية ستكون نموذجاً للممارسة الديمقراطية، وستعكس أمام العالم صورة الشعب المصري الذي يدرك دقة المرحلة الراهنة ومتطلباتها في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من أزمات وتحديات متصاعدة، تتطلب توحيد الجبهة الداخلية، والعمل بكل جدية من أجل تخطيها دون أن تؤثر على أمن وإستقرار هذا الوطن.

أوضح الدكتور كيلاني عبدالرحمن رئيس لجنة المواطنة بالحزب وأمين فاقوس ، أن حزب مصر الحديثة بالشرقية ، يحرص دائماً على توعية وتثقيف المواطنين سياسياً ،وإبراز الأفكار التي تثري الروح الوطنية لديهم، وتعلي من قيمة الوطن، والتصدي بوعي لكل الأفكار الهدامة، وإفشال كل مخططاتها، للنيل من هذا الوطن ، ولكي يكون لدى المواطنين حائط صد لحرب الشائعات، التي تطلقها كيانات ودول معادية للدولة المصرية، التي وضعت كلتا قدميها علي طريق التنمية والإزدهار ،من خلال مشروعات تنموية عملاقة ،قادت الإقتصاد المصري إلى التعافي، بعد سنوات من التراجع، حتي قدوم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيساً لجمهورية مصر العربية، وإتخاذه للعديد من القرارات الشجاعة للإرتقاء بالوطن ، مما يفرض علي جموع الشعب المصري، أن تقف خلف فخامة الرئيس، في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأثني محمود الصالح أمين حي أول الزقازيق ، على الموقف الحازم والمسؤول للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في التعامل مع الأزمة الفلسطينية ، والذي يعكس إلتزام مصر بدورها التاريخي والإنساني في دعم القضية الفلسطينية ورفض عملية التهجير خارج غزة لأنه يعنى تصفية القضية الفلسطينية . ولفت الأستاذ محمود الصالح ، إلى أن نزول المصريين للإنتخابات هو رسالة موجهة للمجتمع الدولي أننا جميعاً علي قلب رجل واحد، ونلتف حول قيادة وزعامة نؤمن بها وبمستقبل الأمة في ظل هذه القيادة الرشيدة. وخلال اللقاء تحدث عدد من أهالي قرية تلراك ، وتم فتح باب النقاش والحوار البناء ، والإجابة على إستفسارات المواطنين ، الذين أبدوا إستحسانهم باللقاء ، معلنين تأييدهم ودعمهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب مصر الحديثة بالشرقية يعقد لقاء لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإنتخ

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