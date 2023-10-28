حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة خطف شاب وتعذيب بالإسماعيلية

أمرت نيابة ثاني بالإسماعيلية،اليوم السبت بحبس إثنين متهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات لإتهامهم، باختطاف شاب واحتجازه وتعذيبه، وسرق بالإكراه، والاعتداء علي الحياة الخاصة، وحيازة سلاح ناري وأبيض، وضبط واحضار المتهم الثالث.

وتعود الأحداث إلى عثور الأهالي بالإسماعيلية على شاب به آثار تعذيب، بطريق نفيشة دائرة مركز ومدينة الإسماعيلية، وكان تلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مستشفى جامعة قناة السويس، بوصول شاب يدعى إبراهيم فتحي عبد الواحد، به آثار تعذيب، وتشوهات بجسده.

وبسؤال المجني عليه قال: أنه كان هناك خلافات سابقة مع صاحب كافيتريا شهير بالإسماعيلية، وفوجئ أنه على الطريق الدائري كان هناك سيارتين، أحدهما نص نقل بيضاء، وأخرى جيب سوداء يطاردونة ، ولكن عند نفق جامعة القناة تم إيقافي وقاموا بالتهجم عليه داخل السيارة وأخذوني عنوة بعد التعدي علي بالضرب وسرقة تليفوناتي وأموالي من السيارة وقاموا بإرهابي بالسلاح الأبيض «سنجه» وأيضا إرهابي بالكلاب.

واستمر قائلا: تفاجأت داخل السيارة، بمهاجمة كلب: «عضتني من ودني وبعدها ووضعوا غشاء على عيوني داخل السيارة ، وإذ بي في مكان لا علم لي اين هو؟».

وعندما انتزعوا الغشاء من عيوني، فوجئت أن أمامي المدعو "عبد النبي م م" صاحب كافيتريا شهيرة بالإسماعيلية بطريق البلاجات، ونجله "خالد ع م" والمدعو *غ س ا م"، وآخرون، وقاموا بالتعدي عليا بالضرب وسلاح أبيض سنجه وعصا والكلاب، بالإضافة إلى توقيعي بالإكراه على إيصالات أمانه وقاموا بتجريدي من ملابسي وهتك عرضي وتصوير فيديو وصور، لمنع الإبلاغ عن الواقعة وتهديدي بإيذاء أهلي والقوا بي في الشارع، قرب نفيشة.

وقال مصدر طبي أنه بالفحص تبين أنه يعاني بجرح تهتكي بالأذن اليسرى، وجروح متعددة بالجسم، وكدمات بكامل الجسم، وكسر وشرخ أعلى قصبة الرجل اليمنى، وكان يعاني من قطع كامل في جوا الأذن اليسرى، وفقدان بالجلد والأنسجة والغضاريف بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.