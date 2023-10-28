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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بالتخلص من جثة داخل جوال أعلى مزلقان ناهيا في بولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهم بالتخلص من جثة داخل جوال بمنطقة جمع قمامة أعلى مزلقان ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل جوال ملقاة بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه مقتول داخل جوال وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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