رئيس زراعة الشيوخ: كلمة السيسي تحمل رسائل طمأنة للمصريين.. وإصرار لمواجهة تحديات الإنتاج المحلي

أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، تضمنت عدد من الرسائل الهامة التى تؤكد قوة الدولة المصرية وقدرتها الكبيرة علي حماية أمنها القومى وفي نفس الوقت حرصها على استكمال خطوات البناء والتنمية رغم التحديات.



وثمن الجبلي، كلمة الرئيس، بأن مصر دولة قوية جدًا لا تمس، محذرا من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة، ومعلنا تمسك الدولة المصرية بخطواتها الساعية إلى الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما ثمن الجبلي، حرص الرئيس السيسي علي طمأنة الشعب المصري، مما يحدث بالمنطقة، وتأكيده قيام الدولة ببذل جهود كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات الإنسانية والسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية كلمة الرئيس عن قطاع الصناعة، وإعلانه استعداد الدولة تقديم أى دعم لزيادة الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة المكون المحلي.



وأوضح الجبلى، أن الرئيس السيسى كان له دورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بتذليل عدد من العقبات أمام الاستثمارات في مصر، وذلك بهدف التوسع في حجم الاستثمارات داخل مصر، وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وبالتالي تخفيف الضغط علي العملة الأجنبية.

كما أكد الجبلي، أهمية إعلان الرئيس عن الاستعداد لإنشاء 100 مدرسة للتعليم الفنى، موضحا أن تطوير التعليم الفنى، خطوة هامة في طريق تطوير المنتج المحلي وزيادة حجم الاستثمارات المحلية.



وأشار الجبلي، إلي أن كلمة الرئيس تؤكد وجود عزيمة وإرادة وإصرار علي مواجهة التحديات للوصول إلي زيادة حجم الإنتاج المحلي والنهوض الاقتصادى بالجمهورية الجديدة.