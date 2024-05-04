انخفاض عدد الأطفال في اليابان للعام الـ 43 على التوالي

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم السبت أن عدد الأطفال في اليابان انكمش للعام الثالث والأربعين على التوالي مجددًا انخفاضه القياسي، في حين تسعى حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا جاهدة لمعالجة هذه المسألة من خلال إجراءات "غير مسبوقة".

وبلغ عدد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أقل، بما في ذلك الأجانب،01ر14 مليون طفل حتى الأول من أبريل الماضي،بانخفاض 330 ألفًا عن العام الماضي وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية عن البيانات الصادرة عن وزارة الشئون الداخلية والاتصالات.

وانخفضت نسبة الأطفال إلى إجمالي السكان بمقدار2ر0 نقطة مئوية إلى 3ر11 في المائة، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ توفر البيانات القابلة للمقارنة في عام 1950.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن اليابان لديها ثاني أدنى نسبة للأطفال من بين 37 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة على الأقل.

وتسعى حكومة كيشيدا إلى إقرار مشروع قانون لمعالجة معدل المواليد سريع الانخفاض في البلاد من خلال توفير المزيد من المساعدات المالية للأسر التي تربي الأطفال وتوسيع خدمات الرعاية النهارية،على الرغم من أن المنتقدين يشككون في ما إذا كانت مثل هذه المبادرات قادرة على عكس الاتجاه المستمر منذ عقود.